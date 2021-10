Per I Primi d’Italia l’80% di arrivi da fuori Foligno. Amoni: “Segnale di rinascita”

Foligno si conferma capitale dei primi piatti. A dirlo sono i numeri snocciolati a bilancio dell’edizione numero 22 de I Primi d’Italia. Sulle circa 80mila presenze fatte registrare nei quattro giorni del festival promosso da Epta Confcommercio, infatti, l’80% dei visitatori è arrivato da fuori. Lazio, Marche, Campania, Toscana, Lombardia e Veneto le regioni di provenienza citate dal presidente Aldo Amoni, che ha sottolineato anche la presenza di molti stranieri tra americani, francesi, olandesi e svedesi. E poi 200 camper da tutta Italia, grazie anche all’impegno del Camper Club di Foligno. E ancora alberghi pieni ed eventi sold out, con i Villaggi dei Primi che in alcuni casi - spiegano dall’organizzazione - hanno dovuto sospendere le degustazioni già qualche ora prima della chiusura della manifestazione a causa del totale utilizzo delle materie prime a disposizione. Nei quattro giorni della kermesse sono stati serviti oltre 15mila chili di pasta e 3mila chili di riso. Così come migliaia sono state le degustazioni. Numeri che per il presidente Amoni segnano “la rinascita e il rilancio di un territorio che ha passato mesi difficili”. “Abbiamo mandato un segnale chiaro - ha aggiunto il numero uno di Epta Confcommercio -: è possibile organizzare grandi eventi in tutta sicurezza”.

Ma a premiare il festival dei primi piatti sono stati anche i social con più di 850mila utenti raggiunti. In particolare la pagina Facebook è cresciuta di oltre mille utenti (39mila circa gli utenti che la seguono) ed ha raggiunto 640mila utenti della piattaforma. Le interazioni generate, commenti e ricondivisioni, sono state circa 35mila. In tutto sono stati prodotti 140 contenuti originali. I contenuti video sono stati visti per circa 3780 minuti. In forte crescita l’altro canale social utilizzato in maniera massiva, ovvero Instagram. Qui i contenuti originali prodotti e pubblicati sono stati 104 (post), mentre le Stories pubblicate sono state 550. I follower sono cresciuti di 2mila utenti. La platea raggiunta con i contenuti è stata di 195mila utenti, mentre le interazioni poco più di 9mila. I followers delle pagine social vengono da tutta Italia, le prime dieci città per numero di utenti sono Foligno, Roma, Perugia, Terni, Milano, Napoli, Spoleto, Assisi, Torino, Palermo. Insomma, un’edizione che è andata ben oltre le più rosee aspettative.

“Possiamo guardare con serenità al futuro” ha quindi annunciato Aldo Amoni parlando della prossima edizione. “Lavoreremo per rinnovare alcune cose - ha proseguito - a cominciare dall’immagine del festival. E poi ci saranno novità anche per i Villaggi e le attività legate alla cultura agroalimentare. Nel 2022 - ha dunque concluso - organizzeremo un’edizione eccezionale!”.