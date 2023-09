I Primi d’Italia si presentano alla Reggia di Caserta

È dalla Reggia di Caserta che è partito il viaggio de I Primi d’Italia, il festival nazionale dedicato alla pasta e ai primi piatti che si terrà a Foligno dal 28 settembre al primo ottobre prossimi. Nella mattinata di giovedì 7 settembre la presentazione della 24esima edizione a cui hanno fatto da sfondo le Regie Cavallerizze. Una scelta logistica dettata dal fatto che quest’anno il festival vedrà la partecipazione di alcune eccellenze campane, simbolo indiscusso del patrimonio alimentare italiano. A palazzo Pierantoni di Foligno infatti, il Consorzio della ricotta di bufala campana Dop e quello della mozzarella di bufala Dop, il Consorzio della pasta di Gragnano Igp e quello del pomodorino del Piennolo del Vesuvio Dop - con il supporto di sei aziende produttrici campane (Agrigenus, Badevisco, G.C., I Vignai del Casavecchia, Petrone e i F.lli Rossetti) - daranno vita ad un Villaggio dei primi piatti della Campania, con l’eclettico chef Marco Merola.

Un connubio - quello stretto tra Foligno, la Campania e Gragnano - che, come affermato dal presidente di Epta Confcommercio, Aldo Amoni - che promuove il festival -, prenderà ancora più forza con la presenza l’8 settembre di un cooking show di presentazione dei Primi d’Italia durante la manifestazione “Gragnano Città della Pasta”, con lo chef Apci e Jre Paolo Trippini, ambasciatore delle filiere agroalimentari e del patrimonio culinario umbro, che presenterà al pubblico campano un primo piatto della tradizione umbra.

“Questa edizione - dichiara il presidente Amoni - è per noi particolarmente importante, perché ci traghetta verso gli appuntamenti, gli approfondimenti culturali, le novità ed i festeggiamenti dei 25 anni di manifestazione che si terranno nel 2024”.

Ad intervenire alla conferenza anche il presidente del Consorzio di tutela della ricotta di bufala campana Dop, Benito Lavecchia, il presidente del Consorzio di tutela mozzarella di bufala campana Dop, Domenico Raimondo, l’assessore al Turismo del Comune di Foligno, Michela Giuliani, e il presidente della Camera di Commercio di Caserta, Tommaso de Simone.

Tra gli chef presenti alla kermesse gli stellati Maurizio e Sandro Serva, Silvia Baracchi, Nikita Sergeev, Enrico Mazzaroni che saranno protagonisti delle serate “A tavola con le Stelle” insieme ai vini delle cantine della Strada del Sagrantino e della Strada del cantico che cureranno gli abbinamenti.

A Foligno, per presentare una sua nota ricetta zero spreco, poi, la chef Carlotta Delicato premiata ai Cook Awards come chef novità 2023.

In programma nei quattro giorni della kermesse gli show cooking ospitati in piazza della Repubblica e le Food Experience all’auditorium Santa Caterina. E ancora i Villaggi del gusto, aperti no stop e dislocati per il centro storico della città, dove poter gustare i primi piatti della tradizione italiana, con un intero villaggio dedicato al gluten free.

Info su orari e programmi della manifestazione, sul sito ufficiale www.iprimiditalia.it