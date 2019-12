Quando i sogni diventano realtà: dai mercatini ai social, le creazioni di Valentina spopolano

A dieci anni realizzava bracciali e collane per le amiche, oggi ha un marchio tutto suo. Lei è Valentina Versari, ventottenne originaria di Arezzo ma oramai folignate d'adozione. Una passione, quella per la bigiotteria, che da poche settimane le ha permesso di aprire addirittura un “negozio a tempo” in via XX settembre. Come mai solamente a tempo? Semplice. Il primo amore non si scorda mai e la ragazza non ne vuole sapere di rimanere dentro quattro mura. Meglio i mercatini. Quei mercatini che Valentina ha iniziato ad amare già da piccolissima, da quando cioè suo zio la spinse a realizzare la prima bancarella. “Avevo un'esposizione di nemmeno cinquanta centimetri, ma ho veramente iniziato da lì – racconta Valentina Versari intervistata da Radio Gente Umbra -. Anche il nome delle mie creazioni (La Mosca Bianca ndr) nasce per merito di mio zio, perché già da piccola mi piaceva lavorare il legno e seguivo mio papà che faceva dei lavori manuali: ero una vera e propria mosca bianca”. Finite le superiori Valentina si trasferisce a Foligno per laurearsi in Protezione civile. Ma da quattro anni e mezzo i mercatini sono il suo lavoro: “mi piacciono tantissimo e continuerò sempre a farli – ammette -, anche se devo dire che attraverso i social sono riuscita a far conoscere sempre più le mie creazioni. Il merito è tutto di mio marito, che mi ha spinto ad aprire una pagina Facebook ed un'altra su Instagram”. Dall'Umbria alla Toscana passando per le Marche, la giovane artista non perde l'occasione per girovagare e mettere in mostra i suoi lavori: collane, bracciali, portachiavi e via dicendo. “Traggo ispirazione da viaggi, colori e dal mondo dell'arte – spiega Valentina Versari -. Questo lavoro mi mette a mio agio, così come mi piace stringere legami con gli altri espositori che conosco in giro per l'Italia. In questo settore c'è qualche invidioso, ma c'è soprattutto tanta solidarietà”. Da qualche tempo il suo è diventato un marchio registrato, capace di creare un movimento di affezionate clienti. Alcune di loro portano a Valentina vecchi cimeli di famiglia, chiedendole espressamente di smontarli per dare vita a nuove creazioni. “Posso dire di non aver mai lavorato un giorno della mia vita, perché amo ciò che faccio – afferma la ventottenne -. Mio marito mi ha aiutato tantissimo, così come la mia famiglia. Certo – sottolinea sorridendo -, all'inizio i miei genitori erano un po' preoccupati per il mio futuro, ma poi mi hanno aiutato in tutto”. Ma qual è il suo segreto? “Il fatto di creare cose uniche. Ad alcune mi ci affeziono e non vorrei venderle, ma va bene così”. Ma nella ricetta del successo c'è sicuramente altro. “Sicuramente – commenta Valentina – il fatto di essere autentica, me stessa”.