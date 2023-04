Salute maschile: a Foligno esperti da Liguria, Toscana e Umbria

Si svolgerà a Foligno nei giorni 28 e 29 aprile, all’auditorium "San Domenico", l’incontro promosso dalla Sezione tosco-umbro-ligure di Andrologia, associazione storica, satellite della Società Italiana di Andrologia.

Il convegno, fortemente voluto ed organizzato dal dottor Francesco Barillaro, della struttura complessa di Urologia della Usl Umbria 2 diretta dal dottor Luigi Mearini, farà il punto sugli aspetti più attuali e significativi della salute maschile, dalla fertilità alla funzione sessuale, aspetti che spesso vengono spesso compromessi da alcuni stili di vita, dai trattamenti medici e chirurgici, da alcune malattie infettive, da alcune situazioni psicologiche.

Considerando che secondo l’Oms la salute è "uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia", la sessualità comunque intesa, in questo caso maschile, svolge un ruolo fondamentale in un progetto di benessere.

Al convegno, a cui sono inviati specialisti in Andrologia, Endocrinologia, Urologia, Ginecologia, Medicina Generale, Psicologi, infermieri ed educatori professionali, i maggiori esperti del settore delle tre regioni coinvolte, Liguria, Toscana e Umbria, affronteranno le sfide più attuali in un ambito, quello delle patologie andrologiche, che ha vissuto un periodo particolarmente critico nel corso della recente pandemia.