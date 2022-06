A Scopoli un weekend all’insegna delle moto e del territorio con l’Olandese Volante

Amore per le due ruote, voglia di stare insieme e promozione del territorio. Il gruppo motociclistico La Ciurma Biker Group di Foligno “sgasa” ancora verso questo connubio. Ancora, sì, perché dopo la quarta edizione della “Motosalpata” dello scorso aprile che aveva fatto conoscere ed apprezzare ai tanti partecipanti la città della Quintana, ecco un nuovo evento per valorizzare il territorio: questa volta partendo dalla montagna folignate. Si sta parlando della quinta edizione dell’“Olandese Volante Motorcycle Party” che si terrà il 24, 25 e 26 giugno agli impianti sportivi di Scopoli. Una tre giorni attraverso cui, come detto, i ragazzi del gruppo folignate intendono promuovere sempre più ad ampia scala il territorio in molte delle sue sfaccettature. A cominciare dalla gastronomia: sì, perché per tre giorni a Scopoli ci saranno, tra le atre cose, tanti stand dove assaggiare piatti e prodotti tipici locali e birra artigianale. E poi ancora, ci sarà la possibilità di fare delle visite in moto guidate. In particolare, gli harleysti de La Ciurma sono pronti a “scortare” altri appassionati in passeggiate alla scoperta delle bellezze non solo paesaggistiche del nostro territorio, da Colfiorito a Rasiglia passando per Montefalco. Senza tralasciare Assisi, Castelluccio di Norcia e altre chicche che il Cuore verde d’Italia offre. Sono circa 500 gli appassionati di moto attesi alla vigilia che arriveranno da tutto il Centro Italia, e quindi Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo ed Emilia Romagna. E per accoglierli tutti al meglio a Scopoli, La Ciurma ha pensato pure di arricchire l’offerta agli impianti sportivi. In che modo? Oltre alla tanta musica dal vivo, ad animare ancor di più l’ambiente in tutte e tre le giornate ci saranno tanti stand, da quello in cui farsi fare i capelli a quello dove poter anche acquistare motociclette e accessori.