Scuole chiuse? La C4 Foligno apre i campi

Chiuse le scuole in via precauzionale dopo le scosse che si sono registrate nella giornata di giovedì 9 marzo nell’Alto Tevere, a Foligno si sono spalancati i campi di calcio di via Sicilia per accogliere i ragazzi costretti a rimanere a casa. L’iniziativa “Scuole chiuse, campi aperti” porta la firma della Polisportiva C4, che nella mattinata di venerdì 10 marzo ha messo a disposizione, dalle 9.30 alle 12.30, le proprie strutture e il proprio personale per dare ospitalità ai più giovani. Un’occasione per i ragazzi di stare all’aperto e in compagnia e per i genitori di avere a disposizione qualcuno che si occupasse dei figli durante l’orario di lavoro. Un’iniziativa che è stata accolta con entusiasmo dalle famiglie, con 60 ragazzi che hanno risposto presente all’invito della società guidata dal presidente Paolo Zoppi. Una mattinata all’insegna dello sport, dunque, per i giovani folignati, che hanno così potuto usufruire delle attrezzature, degli spogliatoi e del materiale sportivo della C4 per trascorrere le ore che avrebbero dovuto passare in classe.