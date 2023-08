Settimana verde sulle Dolomiti per 70 folignati con “Orme Camminare Liberi”

Inizia oggi (domenica 20 agosto) la settimana verde organizzata dall’associazione “Orme Camminare Liberi” di Foligno, che giunge quest’anno alla sua sedicesima edizione. Oltre settanta gli escursionisti che hanno deciso di partire per l’Alpe di Siusi, nel cuore delle Dolomiti altoatesine, dove andranno alla scoperta dei numerosi sentieri e vette all’interno del Parco naturale Sciliar-Catinacci. A Siusi, alla base del più vasto altopiano alpino d’Europa, gli escursionisti ogni giorno parteciperanno, a scelta, ad una delle due escursioni previste dal programma: una più facile per i meno esperti e un’altra con itinerari più impegnativi. Tutte le uscite sono organizzate dalle due guide escursionistiche che accompagnano il gruppo: Rodolfo Cherubini ed Edelberto Santini. Durante la settimana non mancheranno, poi, momenti di scambio culturale e di integrazione con le comunità locali, con la partecipazione ad eventi organizzati dalla locale azienda di promozione turistica, tra concerti e visite guidate a siti storici. Eventi collaterali che si svolgeranno al rientro dalle escursioni pomeridiane, all’interno di spazi dedicati. Ancora una volta, dunque, il sodalizio folignate si conferma un punto di riferimento per tutti gli amanti dell’escursionismo ed in particolare per coloro che per la prima volta vogliono affacciarsi al mondo della montagna che, specie dopo il periodo pandemico, ha conosciuto un vero e proprio sviluppo. “È con questa consapevolezza - ha dichiarato il presidente di ‘Orme Camminare Liberi’, Rodolfo Cherubini - che l’associazione nel corso dei prossimi mesi organizzerà a Foligno un corso base di avvicinamento all’escursionismo aperto a tutti i cittadini, con l’obiettivo di diffondere la pratica di questa disciplina per affrontarla con il giusto livello di preparazione”.