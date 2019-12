Spello, operai al lavoro per la nuova illuminazione pubblica a Capitan Loreto

Al via un nuovo intervento di efficientamento dell’illuminazione pubblica a Spello. Dopo aver completato i lavori in centro storico, le squadre di operai si sono infatti spostate nella periferia cittadina. Il riferimento è, in questo caso, alla frazione di Capitan Loreto ed in particolare a via delle Regioni, via Puglia, via Calabria, via Campania, via Basilicata, via Abruzzo, via Umbria, via Marche e via Liguria. Queste, dunque, le strade interessare dai lavori di installazione di nuovi corpi illuminanti a led, al fine di contenere e ridurre i consumi energetici. Al via negli scorsi giorni, dunque, un intervento da 70mila euro. Si tratta di fondi statali stanziati attraverso il decreto legge n. 34 del 2019.

“Nell’ambito dell’intervento realizzato in base a un ordine di priorità, qualora siano disponibili delle economie al termine dei lavori - fanno sapere dal Comune - sarà possibile intervenire anche in altre vie della frazione”.

“Continua con questo intervento - ha commentato a questo proposito l’assessore comunale ai lavori pubblici, Enzo Napoleoni - l’impegno dell’amministrazione comunale nel migliorare la visibilità, l’efficienza e la sostenibilità dell’illuminazione pubblica. Le nuove installazioni - ha quindi concluso - nel garantire il risparmio energetico, assicureranno anche un risparmio economico”.