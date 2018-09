Strade, la vecchia Ss77 “Valdichienti” passa alla Regione

Regione, Anas e Provincia di Perugia si scambiano le strade. E' stato firmato giovedì scorso il verbale di quella che è stata definita “una svolta per la migliore gestione e valorizzazione delle strade umbre” dai diretti interessati: l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Giuseppe Chianella e i rappresentanti della Provincia di Perugia, la consigliera provinciale con delega alla viabilità Erika Borghesi, e della Provincia di Terni, il presidente Giampiero Lattanzi e la dirigente del Settore Viabilità Donatella Venti. Dal prossimo 1° ottobre, la gestione di oltre 222,5 chilometri della rete stradale regionale passerà dalla Regione Umbria all'Anas, mentre il percorso inverso sarà invece destinato ad altri 45,6 km. Un accordo bilaterale, tiene a precisare l'assessore Chianella, da cui aspettarsi “vantaggi sia in termini di accessibilità e collegamenti sia di miglioramento continuo della qualità dei servizi e della sicurezza delle infrastrutture”, con l'obiettivo di disporre di maggiori fondi per migliorare l'attuale situazione che vede la provincia “Lasciata da sola a garantire finanziamenti alle Province per interventi di manutenzione e di urgenza sulle strade regionali”. La grande sinergia fra i due enti, che ha reso possibile tale operazione, è stata ulteriormente sottolineata dalla consigliera provinciale di Perugia Erika Borghesi, nel dettaglio del “nodo di Collestrada”, che si spera di evitare in futuro grazie alla concessione all'Anas di punti strategici nel collegamento diretto di Corciano e Pierantonio con la E45. Scelte che vengono condivise, nell'ottica sia civile che commerciale, anche dail presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, e la dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Terni, Donatella Venti. Tra i passaggi più importanti, c'è sicuramente quello della Ss77 della “Val di Chienti”, la cui gestione passerà da Anas a Regione Umbria.

Le strade interessate all'operazione, quindi, saranno le seguenti:

da Regione Umbria ad Anas le seguenti ex strade statali: 3 “Flaminia” per 21,3 km tra Fossato di Vico e il confine marchigiano; 71 “Umbro Casentinese” per 96 km dal confine con la provincia di Viterbo al confine con la provincia di Arezzo; 74 “Maremmana” per 10,5 km dal confine con la provincia di Viterbo all’innesto della ex SS71; 146 “di Chianciano” per 670 metri nei pressi del confine toscano verso Chiusi; 209 “Valnerina” per 29,2 km da Terni a Sant’Anatolia di Narco; 320 “di Cascia” per 12,2 km da Cascia all’innesto sulla SS685; 361 Septempedana per 10,5 km da Nocera Umbra all’innesto della SS3; 418 “Spoletina” per 16,4 km tra Acquasparta e San Giovanni di Baiano; 452 “della Contessa” per 9,5 km da Gubbio al confine marchigiano; 471 “di Leonessa” per 15,7 km dal confine con la provincia di Rieti all’innesto della SS685.

Inoltre, da Provincia di Perugia ad Anas anche i tratti delle strade provinciali 169, 170 e 172 che compongono il percorso Pierantonio (innesto E45) - San Giovanni del Pantano - Mantignana (innesto raccordo Perugia-Bettolle) per complessivi 20,6 km.

da Anas a Regione Umbria i tratti delle strade statali 77 “della Val di Chienti” e 318 “di Valfabbrica” per complessivi 45 km ormai sottesi dalle nuove direttrici realizzate nell’ambito del progetto Quadrilatero, rispettivamente Foligno-Civitanova Marche e Perugia-Ancona.