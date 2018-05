Trasporto aereo di organi: patto tra Umbria, Toscana e Marche

Ci sarebbe anche l’aeroporto di Foligno tra le infrastrutture interessate dalla convenzione che la Regione Umbria ha stipulato con le vicine Marche e la Toscana per il trasporto aereo di organi, pazienti ed equipe mediche. L’aeroscalo che - come annunciato qualche mese fa in un incontro alla presenza del presidente del consorzio, Salvatore Stella - è destinatario di un intervento di restyling finanziato dall’Enac, potrebbe così riappropriarsi di un ruolo di primo piano nel panorama regionale, contribuendo a garantire “tempestività, qualità e sicurezza degli interventi oltre ad ottimizzarne i costi”. “Il trasporto degli organi – ha infatti dichiarato a questo proposito l’assessore regionale alla sanità ed al welfare, Luca Barberini – è un’attività molto complessa, che prevede la perfetta e rapida integrazione fra molteplici figure professionali e diversi mezzi, coinvolti in azioni diversificate che devono essere coordinate contemporaneamente su diversi livelli: regionale, nazionale e in alcuni casi internazionale. Un servizio importante - ha aggiunto - che consente di garantire ai cittadini umbri che ricevono o donano organi lo spostamento celere dei pazienti interessati verso altri ospedali del Paese, in cui sono realizzabili gli interventi di trapianto”.Sempre su questa scia verranno attivati protocolli idonei e condivisi tra il Centro regionale trapianti e la Centrale unica regionale del 118, “per la gestione operativa dei trasporti - ha aggiunto a questo proposito l’assessore Barberini - connessi alle attività trapiantologiche”. In tema di trapianti vanno infine ricordate le 36mila adesioni al progetto “Una scelta in comune” da parte di altrettanti cittadini umbri, che hanno così manifestato la loro dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti, al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità in caso di morte. L’iniziativa ha coinvolto direttamente i Comuni della regione, con 76 realtà attive su 92. “L’Umbria - ha concluso su questo fronte Luca Barberini - si è sempre impegnata nella promozione della cultura della donazione, come gesto di grande solidarietà, utile a salvare la vita di tante persone”.