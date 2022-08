Turismo, il Comune di Foligno detta le linee strategiche per il futuro

Ammonta a oltre 880mila euro la cifra che il Comune di Foligno investirà per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo. Il dato proviene dal Dup, il documento unico di programmazione che delinea gli obiettivi dell’amministrazione comunale e che prevede uno stanziamento di 295mila euro nel 2023 ed altrettanti del 2024 e nel 2025.

POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TURISMO

“Alla base di un’efficace politica del turismo deve esserci una corretta comunicazione e promozione del territorio, con mirate strategie di marketing per promuoverne sia l’immagine e tutto ciò che esso ha da offrire, sia gli eventi e le manifestazioni che questo ospita”. Da qui la prima necessità elencata: potenziare nei prossimi anni il back office dell’ufficio con l'aggiunta di personale anche “alla luce del pensionamento di personale non sostituito, se non in minima parte”.

In vista della definitiva sistemazione a livello regionale degli ambiti territoriali di competenza, come auspica il documento, oggi l’ufficio turismo svolge le sue funzioni in due ambiti territoriali: quello comunale di Foligno e per il comprensorio dei nove comuni della Valle Umbra.

Il Centro di informazione turistica di Porta Romana presenta le offerte turistiche e culturali della città e dei Comuni facenti parte del comprensorio che consistono in 722 strutture, di cui 266 nel Comune di Foligno.

Nel Dup è registrato il “fenomeno” degli alloggi locati per finalità turistiche che, alla data dell’8 luglio scorso, conta 135 unità a livello comprensoriale, di cui 68 nel territorio di Foligno. La gestione dei servizi turistici è ripartita fra tre unità operative: informazioni, promozione e statistiche.

LE AZIONI FRA 2020 E 2022

Dal 2020 è stato implementato l’orario di apertura del front office dello Iat di Porta Romana, oltreché dell’attività di accoglienza turistica nei fine settimana estivi nelle sedi del Parco e del Museo naturalistico di Colfiorito. Il drastico calo delle presenze a causa della pandemia ha portato all’istituzione di un gruppo di lavoro interno all'amministrazione con l’obiettivo di individuare le modalità e le tempistiche per l’attuazione degli interventi più urgenti.

A luglio 2022 l’inaugurazione del nuovo InfoPoint a Rasiglia, la cui gestione sarà messa a gara nel prossimo maxi bando di affidamento di servizi e strutture culturali e turistiche, per la prima volta unificate.

Particolare attenzione alla Valle del Menotre anche con il servizio di navette gratuite implementato dall’estate del 2021 ed esteso nel 2022 tra le varie frazioni di Belfiore, Pale, Ponte Santa Lucia, Scopoli, Casenove, Rasiglia e Colfiorito.

LE AZIONI DA SVILUPPARE

Nella parte programmatica del Dup la prima fra le azioni citate da attuare tra 2023 e 2025 è la creazione di un brand per la promozione della città che identifichi in maniera significativa la città di Foligno e le peculiarità del suo territorio; insieme a questo l’istituzione di una Consulta del turismo che preveda la partecipazione di Diocesi, privati, mondo dell’associazionismo e associazioni di categoria, sportive e del tempo libero, al fine di collaborare in sinergia con l’amministrazione comunale.

Il tutto per giungere alla creazione di un “Piano organico del turismo”, finalizzato alla programmazione di un calendario eventi.

Ulteriore e altrettanto importate obiettivo la creazione di un sito internet e di un’app, facilmente accessibile, per fornire esaurienti informazioni turistiche.

Oltre a “comunicare bene” il territorio è citata un’azione strategica di collegamento fra turismo e strutture ricettive, attraverso l’analisi e la gestione delle statistiche relative al movimento turistico per una maggiore e più puntuale informazione agli operatori del settore. Citata, inoltre, la necessità di redigere un piano di marketing promozionale che consenta di varcare i confini territoriali.

Il tutto facendo leva sui personaggi storici che hanno reso lustro alla città di Foligno: Dante Alighieri, San Francesco, Giuseppe Piermarini. Rafforzando inoltre l’immagine della città attraverso le sue connotazioni tipiche: Centro del Mondo, Città della Quintana, Città dei Trinci, Città dei Palazzi, Città dello Sport, Città Dantesca.

Oltre alla comunicazione tramite internet, social, quotidiani e settimanali, emittenti radiofoniche e televisive; eventi promozionali, conferenze stampa e manifestazioni si punterà a educational tours con i mezzi di informazione. Senza trascurare la necessità di creare nuovi punti informativi e di accoglienza per i principali luoghi di arrivo in città come ad esempio la caserma “Gonzaga”.

TURISMO UGUALE SINERGIA TERRITORIALE

Una promozione che dovrebbe tenere conto della necessaria sinergia con i Comuni del comprensorio, con cui attivare tour tematici sulle bellezze del territorio. Anche programmando politiche per il turismo in accordo tra le amministrazioni comunali, i rappresentanti di categoria del settore per sostenere nuove tipologie turistiche con trend in espansione. Tendenze che riguardano i settori salute e benessere; congressuale; turismo religioso ed enogastronomico, ma anche vacanze abbinate ad attività sportive, di avventura, di escursionismo in parchi, riserve, monti e laghi attraverso progetti speciali di prodotto.