Tutti a Cancelli per la tradizionale festa di San Pietro e Paolo

In occasione della solennità dei santi Pietro e Paolo, in calendario per domani, giovedì 29 giugno, torna la tradizionale festa di Cancelli di Foligno, che richiama ogni anno visitatori da tutta Umbria. Curata dalla comunanza agraria del presidente Maurizio Cancelli, la giornata sarà scandita da una serie di momenti socioculturali e gastronomici. Si parte alle 10 con la Santa Messa nello storico santuario del paese. Dopo la celebrazione eucaristica si terrà, alle 11, un incontro dal titolo “Riflessioni su Cancelli”, al quale prenderanno parte lo storico Paolo Tosti e l’antropologa Cristina Papa, entrambi docenti dell’Università degli studi di Perugia. Previsto anche un momento conviviale, durante il quale potranno essere degustate le specialità di “Martina la Scopolana”, a base dei prodotti enogastronomici del territorio montano. Nel pomeriggio, con inizio alle 16, sarà invece presentato “Il Manifesto di Camaldoli sulla centralità della montagna”, a cura di Luciano De Bonis, docente al Dipartimento di Bioscienze e territorio dell’Università del Molise. Interverrano anche i firmatari del “Contratto di Paesaggio”, rappresentanti cioè della Regione dell’Umbria, dei Comuni di Foligno, Trevi e Sellano, delle comunanze agrarie di Cancelli, Ponze, Coste e Orsano e della parrocchia di Sant’Eraclio Cancellara. “Con questa iniziativa - ha dichiarto il presidente della comunanza agraria Maurizio Cancelli - intendiamo mettere a fuoco e rilanciare i progetti di sviluppo sostenibile del nostro territorio, per fermare l’abbandono e il declino di questa parte della montagna, anche per evitare future problematiche socioecologiche alle aree di pianura del folignate”