Umbria, fiumi sotto controllo: Prociv in allerta per monitorare i dissesti idrogeologici

È sotto controllo la situazione dei fiumi in Umbria. A renderlo noto è l’Ente di palazzo Donini guidato da Donatella Tesei, alla luce del maltempo che sta interessando in queste ore anche il Cuore verde d’Italia. Su questo fronte il Centro di protezione civile regionale è in allerta gialla per il monitoraggio di eventuali dissesti idrogeologici. Attenzione alta, dunque, in Umbria allo scopo di prevenire i possibili disagi che potrebbero essere causati dalla pioggia. Parallelamente la Regione ha messo a disposizione dell’Emilia Romagna, duramente colpita dall’eccezionale ondata di maltempo delle scorse ore, una squadra di soccorritori fluviali/alluvionale dotati di gommone e specifiche attrezzature dell’Associazione volontari carabinieri in congedo (Avcc) di Spoleto. Dall’Umbria, quindi, è arrivata una risposta immediata all’appello lanciato dalla Protezione civile nazionale per l’invio di squadre per il soccorso in acqua alta stagnante a supporto dei territori alluvionati. Nella mattinata di mercoledì, dunque, a raggiungere la città di Cesena è stata - come anticipato - una squadra di quattro soccorritori dell’Associazione volontari carabinieri in congedo, a disposizione del sindaco Enzo Lattuca e del coordinatore operativo delle operazioni di soccorso. Contestualmente sono partite anche due squadre del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria, composte da tecnici e sanitari. Appena la situazione idrogeologica consentirà di valutare meglio le necessità, sottolineano da Palazzo Donini, “la Regione Umbria è come sempre disponibile ad attivare ulteriori aiuti in coordinamento con il Dipartimento nazionale di Protezione civile e i territori interessati”. E ad operare a supporto dei territori alluvionati non solo dell’Emilia Romagna ma anche delle Marche sono, dalla serata di martedì 16 maggio, anche i vigili del fuoco dell’Umbria. Ventidue le unità specializzate inviate per prestare soccorso in ambiente acquatico, equipaggiati con tute specifiche, mezzi nautici e fuori strada, insieme a due moduli logistici per consentire al personale di operare in autonomia e di non gravare sulle risorse locali. Le squadre stanno operando nella provincia di Forlì Cesena: numerose le persone portate in salvo dopo essere rimaste isolate nelle loro abitazioni a causa dell’acqua alta.