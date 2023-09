In Umbria primo test di IT_alert, il sistema che avvisa i cittadini sulle emergenze

Verrà testato anche in Umbria - insieme a Piemonte e Puglia - IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Domani (giovedì 14 settembre), alle 12, verrà inviato a tutti i telefoni cellulari un messaggio di test. A riceverlo saranno tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile sul territorio umbro, che suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono diverso da quello delle notifiche tradizionali. Sul display comparirà un messaggio di testo, in italiano e in inglese, con alcune informazioni sulla fase di sperimentazione. Una volta ricevuto il messaggio, occorrerà leggerlo e cliccarci sopra, altrimenti il dispositivo rimarrà bloccato e non si potranno ricevere o effettuare chiamate o eseguire altre operazioni. Ai cittadini viene inoltre raccomandato di collegarsi al sito web it-alert.it presente nel messaggio, per compilare un questionario che consentirà il perfezionamento del sistema in futuro. Le risposte saranno tutte rese in forma anonima e nel rispetto della privacy. Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti web: www.it-alert.it oppure www.regione.umbria.it/protezione-civile.