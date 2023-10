“L'Umbria in un bicchiere”: a Foligno si beve vino sostenibile

Buono, pulito e giusto. È la filosofia Slow Wine che da nove anni a questa parte tocca anche Foligno. E lo fa con “L'Umbria in un bicchiere”, la rassegna dedicata alle cantine del territorio che puntano alla produzione del vino all'insegna della sostenibilità. Come sempre la location scelta sarà quella di palazzo Candiotti, che quest'anno si allargherà agli spazi del rione Ammanniti. Già, perché “L'Umbria in un bicchiere” è una manifestazione in continua crescita che richiama sempre più appassionati del settore, curiosi e cantine aderenti. La regione ospite dell'edizione 2023 – la numero nove – sarà le Marche. In tutto saranno 60 le cantine nei banchi d'assaggio, di cui 12 provenienti dalla regione “cugina”. L'appuntamento di sabato 21 ottobre (dalle 14,30) sarà anche l'occasione per presentare la 14esima edizione della guida Slow Wine. “La guida – spiega Gian Paolo Ciancabilla, fiduciario della condotta Slow Food Valle Umbra – nasce in modo diverso rispetto alle altre. Chi effettua le recensioni va direttamente nelle cantine, si 'sporca le scarpe', parla con i produttori: un approccio diverso al mondo del vino”. Quest'anno saranno due i momenti durante “L'Umbria in un bicchiere” - che nel frattempo è diventato un marchio registrato – per scoprire la guida Slow Wine 2024. Il primo è alle 16, quando nel salone d'onore di palazzo Candiotti è in programma anche un laboratorio sul “metodo classico” dell'Umbria. L'altro è alle 18 con un laboratorio dedicato al ciliegiolo. A ciò si aggiunge un'area street food con la proposta di quattro ristoranti, uno stand dedicato ai cocktail e un altro al caffè. Degustazioni fino alle 20,30 per un costo d'ingresso di 15 euro dedicato ai soci e 20 per i non soci. Ma sabato prossimo sarà anche l'occasione per aderire alla filosofia Slow Wine. I partecipanti potranno infatti firmare il manifesto per un vino buono, pulito e giusto. Un'iniziativa che rientra all'interno della Slow Wine Coalition: rete internazionale, inclusiva e collaborativa che unisce i protagonisti del vino tra vignaioli, appassionati e professionisti del settore. “C'è chi è contrario alle guide – afferma Federico Varazi, vicepresidente Slow Food Italia -, ma quella di Slow Wine è viva e vegeta dopo 14 anni grazie al suo livello di contenuti, confermando inoltre quanto sia importante il mondo del vino in Italia non solo sotto il punto di vista economico ma anche della valorizzazione del patrimonio paesaggistico”. Da parte del vicepresidente nazionale anche uno sguardo all'attualità: “Condividiamo con le cantine lo sconforto per un'estate molto difficile sotto il profilo del clima che rappresenta un punto di non ritorno anche per i prossimi anni e che metterà in discussione tanti aspetti della produzione – specifica Varazi –, così come teniamo alta l'attenzione legata alla salute e alla sostenibilità. Penso alla battaglia contro il glifosato di cui si sta discutendo in Europa”. Per Michela Giuliani, assessore al turismo del Comune di Foligno, “'l'Umbria in un bicchiere' non promuove solamente il vino, ma tutto il mondo dell'enogastronomia. Sono molti – dice l'assessore – i ragazzi che, grazie a questa manifestazione, capiscono l'importanza del bere responsabile e di farlo per vivere un'esperienza sana. Il vino – conclude – è inoltre un grande veicolo di promozione del territorio grazie a un filone, quello dell'enoturismo, sempre più in crescita”.

Le cantine presenti a "L'Umbria in un bicchiere" 2023:

UMBRIA

Leonardo Bussoletti, La Spina, Romanelli, Lapone, La Fonte, Madrevite, Tenuta Bellafonte, Bocale, Di Filippo, Cantina Ninni, Paolo Bea, I Girasoli di Sant'Andrea, Castello di Montegiove, Zanchi, Chiesa del Carmine, Antonelli San Marco, Omero Moretti, Agricola Mevante, Fattoria Mani di Luna, Raina, Tenuta Castelbuono, Palazzone, Cantina Cenci, Cocco Ilaria, Enrico Neri, Collecapretta, Scacciadiavoli, Fontesecca, Plani Arche, Sandonna, Cantina Colleciocco, Peppucci, Montecorneo, Fongoli, Fratelli Pardi, Azienda Agricola Rinaldi Marta, Castello di Corbara, Villa Mongalli, Tenuta le Velette, Cantina Roccafiore, Duca della Corgna, Tabarrini, Decugnano dei Barbi, La Palazzola, Cantina Antonioli, Annesanti, Terre Margaritelli, Adanti.

MARCHE

Borgo Paglianetto, Fattoria San Lorenzo, Podere sul Lago, Dianetti Emanuele, Terra Fageto, Fattoria Le Terrazze, Bisci, Allevi Maria Letizia, Tenuta Grimaldi, Collestefano, Tenuta Dell'Ugolino, Valter Mattoni.