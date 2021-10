Università della Terza Età, riprendono le attività in presenza: aperte le iscrizioni

Riprendono le attività in presenza all’Università della Terza Età di Foligno. Dopo un anno di sospensione dovuta all’emergenza pandemia, sostituita dalla pubblicazione delle Lettere dall’Unifol, dal primo ottobre scorso si sono aperte le iscrizioni in vista dell’avvio dell’anno accademico 2021-2022. Anno accademico che verrà inaugurato sabato 16 ottobre, alle 10. Da lì, prenderanno il via le lezioni che proseguiranno fino al 20 maggio prossimo con due appuntamenti settimanali, il mercoledì e il venerdì.

Sei i corsi attivati: “Arte a Foligno”, “Musica: la voce come strumento”, “La scienza di fronte ai nuovi rischi per l’umanità”, “Nell’opera del mondo. Poeti e scrittori tra letteratura, vita e storia", “Un vocabolario per il nostro tempo: spunti di discussione” e “In viaggio con gli amici: in cielo e poi da Est a Ovest, da Sud a Nord”. Corso, quest’ultimo, che prevede anche una lezione-testimonianza del sindaco Stefano Zuccarini dal titolo “Ma io volo!”. Se la condizione sanitaria e organizzativa lo permetterà, inoltre, dal prossimo mese di gennaio saranno attivati moduli formativi dedicati alle lingue straniere, ad esperienze laboratoriali e a saggi coreutici e teatrali.

Per iscriversi all’Unifol non sono richiesti requisiti particolari: basta aver compiuto 30 anni e pagare una modesta quota di iscrizione (20 euro il singolo, 35 i coniugi). È possibile iscriversi nei giorni di mercoledì e venerdì pomeriggio (ore 16-17.30) nella sede di Via Oberdan 123. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria al numero 3485616483. Per garantire le condizioni di sicurezza, l’accesso all’aula sarà consentito ai soli iscritti muniti obbligatoriamente di mascherina e di Green Pass.