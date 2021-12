Vus, piano industriale e riorganizzazione dell'igiene urbana tra i prossimi passi

“Stiamo facendo il possibile, la macchina aziendale è partita e produrrà risultati, ma ci vorrà tempo”. Sono le parole del presidente della Valle Umbra Servizi, Vincenzo Rossi, intervenuto in commissione Controllo o garanzia di Foligno, coordinata dal pentastellato David Fantauzzi. Nella seduta, quella, appunto, di martedì 7 dicembre, convocata a completamento del dibattito iniziato in quella precedente del 7 settembre. Questa volta, insieme al patron, è stata effettuata dai commissari anche l’audizione del nuovo direttore generale, Massimo Ranieri, che della società, nel 2003, partecipò alla costruzione e ora tornato dopo un'esperienza in Piemonte. I due vertici aziendali, chiamati a discutere di pulizia urbana – problema più volte segnalato dalla cittadinanza - e sul livello dei servizi erogati, hanno comunque offerto un’istantanea generale dello stato delle cose in casa Vus.

A cominciare dal numero uno che, dopo aver parlato del nuovo direttore generale come di “persona competente e manager di grande esperienza”, ha sottolineato che l’azienda, seppur al netto dei gravi problemi ereditati dalle precedenti gestioni, guarda al futuro. “E lo fa – ha precisato Rossi – tenendo conto di alcuni punti fermi, come il mantenimento della sua natura pubblica, il suo ruolo di patrimonio per il territorio a prescindere dalla politica e l’estensione del servizio di prossimità”. “La situazione debitoria per ora è gestibile – gli ha fatto eco Ranieri -, stiamo lavorando sulla struttura aziendale, su un piano industriale e sulla predisposizione di quello per la riorganizzazione del settore dell’igiene urbana. Lo stesso che – ha annunciato – verrà sottoposto giovedì al cda per l’approvazione”. Il nuovo direttore generale, che prevede comunque “un’inversione di tendenza nel 2022”, ha poi sottolineato come oggi ci sia disequilibrio tra i servizi: “Quello del gas è in pareggio – ha spiegato -, quello dell’igiene urbana è in grave difficoltà e quello idrico di fatto mantiene gli altri due”. Presente in commissione anche l’assessore all’ambiente, Decio Barili, che ha ribadito come l’amministrazione comunale voglia che Vus rimanga bene pubblico. “Dobbiamo sostenerla – ha detto Barili – all’insegna di un costante confronto, magari anche dai toni accesi, ma comunque nell’esclusivo intento di migliorare”.

Sollecitati poi dai commissari Mario Gammarota di Foligno 20/30 ed Elia Sigismondi del Pd, Rossi e Ranieri hanno approfondito anche altri temi. Dal dibattito, tra le altre cose, è emerso che nei prossimi giorni verranno installate in città le fototrappole per contrastare l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Così come si è parlato del progetto di riqualificazione dell’impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) predisposto proprio da Vus. Progetto che l'azienda intendeva portare avanti con i fondi del Pnrr, di cui, però, alcune specifiche sembrano escludere la possibilità di finanziamento, almeno per alcune parti dell’impianto. Rossi e Ranieri hanno comunque spiegato come si stia lavorando su questo fronte, così come su quello della comunicazione. “Siamo carenti – hanno detto – ma ci sarà presto un bando per un responsabile. Ne è stato recentemente pubblicato un altro per la figura di responsabile di igiene urbana – hanno proseguito - e stiamo lavorando anche ad una selezione di altre figure di gestione intermedia, possibilmente giovani che saranno il middle management”.

Discussa in commissione anche la questione relativa all’abbandono selvaggio di rifiuti in relazione alle cosiddette “utenze fantasma”. Un problema che, già nel corso della seduta precedente, era stato collegato al quasi assente dialogo tra le banche dati comunali e quelle Vus. Un disallineamento rispetto cui sembra sia stato avviato un percorso risolutivo.