Abbandonato dai proprietari, cane salvato dagli agenti della Polfer di Foligno

È stato avvistato mentre si trovava a ridosso dei binari del treno, a pochi metri dalla stazione di Foligno, e tratto in salvo prima che un treno in transito potesse travolgerlo. È la storia a lieto fine di “Lucky”, cane meticcio di grossa taglia con ogni probabilità abbandonato dai suoi proprietari. A dargli questo nome sono stati gli agenti della Polfer folignate, coordinati dal comandante Alessandro D’Antoni, che hanno notato l’animale durante i consueti servizi di controllo.

Il cane che, come detto, si trovava a ridosso dei binari ferroviari, è stato portato via, rifocillato e tranquillizzato, prima di essere affidato al servizio di polizia veterinaria dell’Asl. Dagli accertamenti effettuati, l’animale è risultato privo di microchip. Dopo averne valutato le condizioni di salute, apparse buone, Lucky è stato trasferito nel locale canile dove i volontari se ne prenderanno cura in attesa di una famiglia pronta ad adottarlo.

E sempre nell’ambito dell’attività svolta quotidianamente, gli uomini del comandante D’Antoni hanno denunciato un 47enne di origini italiane per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Sorpreso senza biglietto dal capotreno del regionale “Roma-Foligno”, l’uomo aveva infatti minacciato ed insultato il dipendente delle Ferrovie dello Stato. Identificato, il 47enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati commessi. A suo carico anche una sanzione per aver viaggiato senza biglietto.

Nel complesso il bilancio delle attività del Compartimento della polizia ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo nell’ultima settimana è stato di 1897 persone identificate, un arresto, cinque denunce. Ed ancora 306 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e di scorta a bordo di treni viaggiatori, 175 convogli scortati e 8 contravvenzioni comminate.