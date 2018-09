Addio agli incroci a raso: a San Giovanni Profiamma ripresi i lavori lungo la Flaminia

Ancora cinque mesi e poi il tratto della Flaminia da Pontecentesimo all'innesto con la Ss75 diventerà più sicuro. Ad annunciarlo è Anas, che pochi giorni fa ha ripreso a lavorare nei pressi di San Giovanni Profiamma. Gli interventi avviati a fine agosto rientrano in quelli previsti nell'ambito della Quadrilatero Umbria-Marche e comprendono un tratto di strada della lunghezza di cinque chilometri. Tra le opere già realizzate e che dovranno essere completate, quelle sostitutive agli incroci a raso insieme alla sistemazione idraulica. L'importo complessivo dell'investimento è di circa 25 milioni di euro ed il termine previsto dei lavori è fissato al 31 gennaio 2019. La notizia sarà accolta con gioia dagli automobilisti ma soprattutto dagli abitanti di San Giovanni Profiamma. Quel tratto di strada è da sempre molto pericoloso e spesso è passato alle cronache per gravi incidenti. “La ripresa dei lavori – fanno sapere da Anas – è stata possibile grazie alla risoluzione di rilevanti problematiche di natura tecnica, come la frana verificatasi lungo la Ss3 a San Giovanni Profiamma e le interferenze con importanti infrastrutture in fibra ottica presenti a margine del piano viario esistente”. Oltre i sottopassi, gli interventi di messa in sicurezza di quei cinque chilometri di strada prevedono anche la realizzazione di due rotatorie, una a monte e una a valle. La questione era stata trattata anche nell'incontro tra Comune di Foligno e residenti di San Giovanni Profiamma. All'assemblea pubblica del dicembre 2017 furono in molti a chiedere la ripresa dei lavori lungo la Flaminia, per superare decenni di problematiche e criticità legate alla pericolosità dell'arteria.