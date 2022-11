Al “San Giovanni Battista” donazioni di plasma anche il pomeriggio

Quattro nuovi appuntamenti pomeridiani, spalmati tra novembre e dicembre, per aumentare le donazioni di plasma. Sono quelle volute dal Servizio immunotrasfusionale dell’ospedale di Foligno che, in collaborazione con le Avis del territorio, ha deciso così di ampliare ulteriormente la propria attività. Chi volesse dunque donare il plasma, potrà recarsi al “San Giovanni Battista” nei pomeriggi di martedì 15 e 29 novembre, così come in quelli di martedì 13 e 27 dicembre, dalle 14.30 alle 19, previa prenotazione chiamando la sede Avis di riferimento o l'Avis provinciale di Perugia (tel. 3346729421).

“Con l’apertura pomeridiana – spiega la responsabile del Servizio immunotrasfusionale, la dottoressa Marta Micheli - si intende favorire tutti quei donatori che, per motivi personali o di lavoro, possono essere in difficoltà nel recarsi la mattina ad effettuare la donazione, e riuscire a raggiungere l’obiettivo della autosufficienza per i fabbisogni dei farmaci plasmaderivati”. E nel commentare l’iniziativa, la professionista sanitaria evidenzia come nel corso del 2021 si sia registrato un aumento delle unità di sangue raccolte dall’Usl Umbria 2 pari al 3%. Un trend che testimonia, parole della dottoressa Micheli, “la consapevolezza dei cittadini dell’importanza di donare regolarmente per assicurare la qualità, la sicurezza e la disponibilità del sangue, plasma e dei prodotti derivati per i pazienti che ne hanno bisogno”. È però sempre la responsabile del Sit ad evidenziare come il 2022 abbia, invece, visto una riduzione di donazioni in aferesi a favore delle donazioni di sangue intero, “necessarie – dice - per ricoprire i fabbisogni di globuli rossi dei nostri pazienti nel momento della ripresa a pieno regime delle attività ospedaliere post lockdown”. Al netto di tutto, la dottoressa Micheli non manca ribadire come anche il plasma sia “un emocomponente essenziale ed utilizzato principalmente per la produzione di medicinali plasmaderivati, fondamentali per molte categorie di pazienti con patologie sia croniche che urgenti”.

INDICAZIONI DAGLI ESPERTI – Dall’Usl Umbria 2, che rende contestualmente giustizia alla generosità dei donatori volontari di sangue “mai venuta meno” durante la lunga emergenza pandemica, ecco alcune indicazioni utili in relazione alla donazione pomeridiana. A cominciare dalla corretta alimentazione: e quindi una buona colazione al mattino, un pranzo leggero senza latticini e a base di pasta in bianco (con un filo d’olio), carne o pesce ai ferri oppure arrosto, insalata, pane e caffè poco zuccherato. E poi bisogna evitare alcolici e dolci, bere invece molta acqua e tenere a mente che l’intervallo tra il pasto e la donazione deve essere almeno di due ore. Se questi consigli verranno rispettati, dicono dall’azienda sanitaria, i risultati delle analisi non subiranno alcuna alterazione, il controllo sarà attendibile quanto quello del mattino e il plasma si manterrà limpido e trasparente.

Tutte le info consultabili nel sito web istituzionale dell’Usl Umbria 2: https://www.uslumbria2.it/notizie/foligno-appuntamenti-pomeridiani-donaz....