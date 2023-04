All’Oratorio del Crocifisso per ricordare Tommaso Acciarini

Tommaso Acciarini continua a vivere nel ricordo di chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene. Il 17enne folignate è venuto a mancare prematuramente lo scorso anno e, oggi, la sua storia di sofferenza ma anche di gioia e speranza viene celebrata con la nascita di un’associazione “Penso positivo by Tommaso”, voluta dalla famiglia per aiutare tanti giovani che come il 17enne vivono la disabilità, e con un libro dal titolo “Volevo solo essere felice”, scritto dal papà Sandro. Libro che sabato primo aprile è stato presentato all’Oratorio del Crocifisso, in un’iniziativa promossa oltre che dall’associazione a lui dedicata anche dalla Pro Foligno 1905 e con il patrocinio del Comune.

“C’è tanta felicità e forza in questo libro”, ha dichiarato il giornalista Andrea Luccioli, coordinando l’evento che ha visto presenti - tra gli altri - anche l’atleta paralimpica, vincitrice di quattro medaglie d’oro, Nicole Orlando, che ha raccontato la sua storia nell’opera “Vietato dire non ce la faccio”. “Io non mollo mai – ha detto la stessa Nicole Orlando - e se sono in difficoltà mi carico dicendo ‘Ce la farò anche stavolta’. Oggi - ha quindi aggiunto - voglio fare una promessa: le prossime mie vittorie sportive le dedicherò a Tommaso”.

Tommaso che nella sua breve vita, segnata da una pallonata in testa quando aveva solo 10 anni che le ha reso disabile, ha dovuto affrontare lunghi ricoveri, importanti interventi chirurgici e cure riabilitative, ma anche esperienze scolastiche difficili. Ed è proprio da qui che ha preso vita la battaglia del papà Sandro e della mamma Catia per garantire a tutti i giovani che, come Tommaso, si trovano a dover affrontare la disabilità una vita inclusiva. “Tommaso non si sentiva diverso - ha spiegato Catia Borsellini - erano gli altri che lo facevano sentire diverso. Per questo vogliamo far sì che la nostra esperienza sia di aiuto ai ragazzi e alle famiglie che si trovano ad affrontare le difficoltà della diversità, con particolare attenzione al mondo della scuola”. “‘Voglio solo essere felice’ - ha aggiunto Sandro Acciarini - lancia un messaggio di speranza perché Tommaso aveva una grande forza interiore e guardava la vita con positività. Ecco perché l’associazione l’abbiamo voluto chiamare ‘Penso Positivo by Tommaso’”.

Ad intervallare i vari eventi, la lettura da parte di Pino Menzolini di alcuni brani tratti dal libro, tra cui il primo tema di Tommaso alla scuola media che si concludeva così: “Io guardo il cielo ma anche il cielo guarda me! E penso che dica: “Che bella casa e che bella famiglia abita lì”. Presente all’incontro anche l’assessore comunale all’Istruzione, Paola De Bonis, e la docente Maila Sabbati che ha seguito il percorso scolastico di Tommaso. Proprio quest’ultima ha voluto ricordare come “il docente inclusivo deve valorizzare i ragazzi in difficoltà, farli crescere come cittadini del mondo”.

Prossimo appuntamento nel ricordo di Tommaso, quello in programma per lunedì 24 aprile alle 18 all’Auditorium San Domenico di Foligno con una lezione spettacolo dal titolo “La fisica che ci piace” tenuta dal professor Vincenzo Schettini.

Per informazioni è possibile chiamare al numero 3701361303.