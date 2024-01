Alla primaria di Borroni si insegna le legalità con il maggiore Agresti

Si continua a parlare di legalità nelle scuole di Foligno, grazie agli incontri che vedono salire in cattedra esponenti dell’Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato. E così, negli scorsi giorni a varcare il portone della primaria di Borroni è stato il comandante della Compagnia dei carabinieri dei Foligno. Nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, promosso dall’Arma, il maggiore Giuseppe Agresti ha incontrato una cinquanta di studenti delle quinte classi. L’iniziativa è stata l’occasione per affrontare il ruolo dell’Arma all’interno della società e per parlare di argomenti come l’uso consapevole dei social, bullismo e cyberbullismo, analizzando i due fenomeni, con l’ausilio di casi concreti che hanno suscitato l’interesse dei giovani studenti. Sono stati inoltre forniti consigli su come sviluppare la giusta sensibilità per identificare un episodio di bullismo, su come difendersi e sull’importanza di trovare il coraggio di denunciare l’episodio e l’eventuale “bullo”. I bambini hanno partecipato attivamente, ponendo molte domande al maggiore Agresti, che ha risposto, usando un linguaggio semplice e adatto alla platea, facendo ricorso ad esempi basati su fatti realmente accaduti e alle proprie esperienze personali, ponendo l’attenzione sulla tutela dei più piccoli che è uno dei tanti valori fondamentali perseguiti dall’Arma.