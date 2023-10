Allontanata da Foligno per tre anni, viene beccata in città: nei guai 21enne

Nonostante il divieto di far ritorno nel territorio comunale di Foligno per tre anni, è lì che gli agenti del commissariato, diretto dal vice questore aggiunto Adriano Felici, l’hanno trovata. Nei guai una ragazza di 21 anni, a carico della quale era stato emesso un foglio di via obbligatorio. La giovane, secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati dagli agenti di via Garibaldi, era gravata da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. In varie occasioni infatti, ricorrendo alla cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”, aveva avvicinato degli anziani per derubarli del portafogli o di altri oggetti di valore. Constatata, quindi, la violazione del provvedimento a suo carico, la 21enne è stata deferita all’autorità giudiziaria per inosservanza del foglio di via obbligatorio e contestualmente allontanata da Foligno.

L’intervento messo a punto dai poliziotti si inserisce nell’ambito dei controlli straordinari del territorio, predisposti dalla Questura di Perugia, per innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori, i furti, le rapine. Il servizio ha visto l’impiego delle volanti del Commissariato di via Garibaldi in collaborazione con gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche. Una task forze che ha pattugliato le principali vie di accesso alla città e passato al setaccio piazze e zone residenziali: l’attività di monitoraggio si è di fatto concentrata tanto nel centro storico folignate, per prevenire scippi, rapine e fenomeni di disturbo, quando le zone periferiche di Fiamenga e della Paciana. Cinque i posti di blocco effettuati per scongiurare il rischio di furti in abitazione, intercettare eventuali malintenzionati, arrivati in città per compiere illeciti, e per verificare il traffico in entrata ed in uscita sottoponendo a verifiche più approfondite soggetti sospetti o con precedenti specifici. Il bilancio dei controlli effettuati nel territorio di Foligno da parte del personale della polizia è stato di 58 persone identificate, 48 veicoli monitorati e tre sanzioni per violazioni al Codice della strada.