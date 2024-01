Allontanato dall’Italia per cinque anni, viene fermato a Foligno

Arresto in flagranza per un 24enne di nazionalità albanese che ha violato il divieto di reingresso nel territorio nazionale. Il giovane è finito in manette mentre si trovava a Foligno. Fermato nel pomeriggio dello scorso lunedì dagli agenti della squadra volante del Commissariato di via Garibaldi, impegnati nei consueti servizi di monitoraggio del territorio, il 24enne è stato sottoposto a controllo. Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti agli ordini del vice questore aggiunto Adriano Felici, è emerso, in primis, come il ragazzo fosse già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di sostanze stupefacenti. Ma non solo. Il 24enne, infatti - irregolare sul territorio nazionale -, era stato recentemente raggiunto da un decreto di espulsione, in conseguenza del quale non avrebbe potuto fare rientro in Italia prima di cinque anni. Terminati tutti gli accertamenti, quindi, gli agenti di via Garibaldi hanno proceduto all’arresto in flagranza, contestandogli la violazione del divieto di reingresso in Italia, reato previsto dal Testo unico in materia di immigrazione.