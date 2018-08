Andrea Scanzi gira l'Umbria in moto: “Rasiglia incanta, la Valdichienti è bellissima”

Andrea Scanzi ammaliato dalla bellezza dell'Umbria. E' quanto traspare dal tour in moto che il noto giornalista de “Il Fatto quotidiano” si è concesso tra giovedì e venerdì scorsi. Scanzi ha infatti preso la sua fidata due ruote ed è partito alla volta di Arezzo per raggiungere alcune località della vicina Umbria. Il viaggio in moto è documentato attraverso la sua pagina Facebook, attraverso la quale il cronista ha raccontato le proprie sensazioni ed emzioni. “La statale della Val di Chienti è bellissima – scrive Andrea Scanzi su Facebook -. Curve morbide, monti tutt'attorno e paesini dai nomi bizzarri: Carpello, Uppello, Scopoli. Prendo poi per Leggiana e Casenove, che passa davvero per le case (poco) nuove”. Poi, il viaggio di Scanzi lungo la Valmenotre si ferma a Rasiglia: “Un borgo incantato e inspiegabile – racconta il giornalista – con i ruscelli che la attraversano”. Il suo giro dell'Umbria prosegue poi per la Valnerina passando per Sellano e toccando Borgo Cerreto per il pranzo. Il primo giorno in Umbria per Andrea Scanzi si conclude con l'arrivo a Norcia, “è ancora molto più ferita di quanto credessi” scrive nella sua pagina Facebook. Venerdì mattina, prima di rientrare in Toscana, la “penna” de “Il Fatto” ha raggiunto anche Passignano sul Trasimeno passando per Spoleto, Foligno e poi Perugia: “E' stato bello” conclude Scanzi. Insomma, per due giorni l'Umbria ha avuto un testimonial d'eccezione. Le parole del famoso giornalista non possono far piacere agli abitanti di un terra che, a due anni esatti dal sisma, si sta riprendendo con grande orgoglio.