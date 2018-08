Auto in panne lungo la Ss77, ma in galleria le colonnine Sos sono mute: “Bloccato per un'ora”

La strada è stata inaugurata solamente due anni fa, ma qualcosa nelle colonnine Sos potrebbe già non andare. Ad evidenziare quelle che potrebbero essere delle disfunzioni all'impianto di emergenza, è la disavventura capitata ad un residente della frazione folignate di Annifo lungo la Ss77. Come d'abitudine, l'uomo venerdì scorso ha imboccato la nuova superstrada per tornare a casa. Intorno alla mezzanotte la sua vettura si è fermata all'interno della galleria Sostino, in direzione Civitanova Marche. Con l'auto in panne e la mancanza di segnale sul cellulare, il malcapitato è stato costretto a raggiungere a piedi le colonnine dell'Sos per chiamare i soccorsi. Due gli impianti provati, ma in entrambi i casi dall'altra parte della cornetta non c'è stata nessuna risposta. Dei quattro pulsanti d'emergenza presenti in ogni colonnina (Anas, 118, vigili del fuoco e polizia) nemmeno uno è sembrato attivo. Le sue richieste d'aiuto sono rimaste così inascoltate. Ad ogni chiamata non c'è mai stato nessun riscontro dagli operatori che dovrebbero essere al di là delle apparecchiature di emergenza. “Non sembra ma le distanze in galleria tra una postazione e l'altra sono comunque considerevoli – racconta il malcapitato – così, dopo aver testato due colonnine senza esiti positivi, sono tornato in auto. Anche perché, all'interno dei viadotti, le auto che passano fanno anche un gran boato e ho quindi preferito tornare all'interno della mia vettura”. Così, prima di provare la carta dell'uscita a piedi dalla galleria per "avere campo" sul cellulare, l'uomo ha tentato per l'ultima volta di far ripartire la sua macchina. Questa volta la vettura si è accesa e dopo un'ora e un quarto bloccato sulla Ss77, lo sfortunato protagonista è riuscito a tornare a casa quando oramai erano le due di notte. La sua disavventura è stata documentata attraverso un video realizzato con lo smartphone, nel quale si vede chiaramente come le richieste di Sos siano tutte finite nel vuoto. Non resta da capire se ciò che è avvenuto lo scorso fine settimana è frutto di un inghippo momentaneo o se invece le colonnine Sos della nuova Ss77 abbiano già bisogno di essere sistemate.