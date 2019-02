“#Bastabuche”: nuovo asfalto per il tratto folignate della Flaminia

Proseguono, dopo la sospensione invernale, i lavori di manutenzione programmata per il risanamento profondo della pavimentazione sulle strade statali dell’Umbria, avviati da Anas a partire dal 2016 nell’ambito del piano di riqualificazione della E45 e del programma “#bastabuche”. Sulla strada statale 3 “Flaminia” a partire da oggi, mercoledì 27 febbraio, è interessato un tratto di 2 chilometri (dal km 151 al km 153) in corrispondenza dell’uscita per Colfiorito/Macerata(innesto SS77 “della Val di Chienti”) a Foligno. Il traffico in direzione Fano/Perugia è deviato sulla complanare, pertanto lo svincolo resterà regolarmente transitabile. Il completamento di questa fase del cantiere è previsto entro il 13 aprile. I lavori consistono, in particolare, nella completa rimozione della vecchia pavimentazione e nel rifacimento della sovrastruttura stradale fino a 60 cm di profondità, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Lavori anche sulla 675 “Umbro Laziale” all'altezza dello svincolo Narni/San Gemini e anche sulla Strada statale 3bis “Tiberina” allo svincolo di Marsciano. Entrambi i cantieri rientrano nei lavori di risanamento del piano viabile avviati sul tratto umbro dell’itinerario E45 lo scorso anno per un investimento di 65 milioni di euro, previsti dal piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro di cui 600 milioni nel tratto umbro da Orte a San Giustino.