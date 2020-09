Bevagna, appaltati i lavori di ristrutturazione del santuario della Madonna della Valle

Appaltati i lavori di ristrutturazione del santuario della Madonna della Valle. A comunicarlo è il sindaco del Comune di Bevagna, Annarita Falsacappa. “Si sta cominciando la messa in opera del nuovo cantiere – spiega il primo cittadino – e a breve si riprenderanno i lavori per riportare il santuario ad essere quello che tutti ricordiamo, conservandone il porticato, la bella scalinata che scende sul prato e il cancellato. La nostra speranza – prosegue Annarita Falsacappa – è che si possa rientrare quanto prima e in sicurezza nel nostro santuario”. Il temuto crollo della struttura, insieme alle preoccupazioni della comunità per l'impossibilità di intervenire sono quindi alle spalle, come sottolineato dallo stesso sindaco di Bevagna: “La nostra soddisfazione – afferma Annarita Falsacappa - è la stessa delle numerosissime persone che ci hanno chiamato, sostenuto, sollecitato a portare avanti questo nostro progetto. Sicuramente, riuscire a risolvere una situazione così complicata, come ci è apparsa fin all'inizio, non è stato unicamente merito dell'amministrazione comunale. Il sostegno e la fede di tutti – conclude il sindaco -, la continua presenza di tante persone, la buona volontà di chi dà la propria disponibilità per dare una mano, come può, hanno fatto e fanno una grande differenza”.