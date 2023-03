Bevagna, incendio fa crollare il tetto di un capannone industriale

Grave incendio poco prima delle 14 di venerdì 31 marzo nella zona industriale Bevagna. Le fiamme sono divampate all’interno di un capannone prefabbricato della Gamma Productions, separato dal corpo centrale dell’azienda. Interessata una superficie di 800 metri quadrati. L’incendio ha provocato il crollo del tetto. Sul posto sette squadre di vigili del fuoco arrivate dalla sede centrale di Perugia e dai distaccamenti di Foligno, Assisi e Todi. Dieci, in totale, gli automezzi di soccorso e 25 le unità dei vigili del fuoco impegnati, coordinati da due funzionari. L’intervento è ancora in corso e nulla si sa al momento delle cause che hanno provocato le fiamme. Testimoni raccontano di aver avvertito uno scoppio, a cui avrebbe fatto seguito l’incendio. Fortunatamente, non risultano persone coinvolte. Ad intervenire sul luogo dell’incendio anche la polizia, i carabinieri e gli agenti della polizia locale che hanno chiuso al traffico via Renare. Le fiamme hanno provocato una fitta colonna di fumo nero, così come forte è stato l’odore di plastica bruciata, avvertito anche a diversi chilometri di distanza. Presente sul posto anche il personale dell’Arpa, per i rilievi ambientali.

