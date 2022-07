“Borghi Sicuri”, controlli della polizia a Bevagna

Tre posti di controllo che hanno portato all'identificazione di 48 persone e la verifica di 32 veicoli. È il bilancio del progetto “Borghi Sicuri” della polizia, che negli scorsi giorni ha toccato il Borgo di Bevagna. Ad essere impegnati sono stati gli agenti del commissariato di Foligno, coadiuvati dagli equipaggi del Reparto prevenzione crimine “Umbria-Marche” e dalla polizia locale. In atto controlli straordinari, al fine di prevenire e contrastare vari reati. Le pattuglie, impiegate durante il turno serale, si sono concentrate nel centro storico di Bevagna per poi estendere i controlli nella periferia dove, nei giorni scorsi, erano stati segnalati dei furti in appartamento. L’attività, in sintonia con la progettualità della Questura di Perugia, è stata preceduta da un’analisi delle peculiari caratteristiche dei territori interessati, nonché da una mirata ricognizione degli obiettivi da monitorare. In questo senso, è stata fondamentale l’interlocuzione preliminare tra i rappresentanti della polizia di Stato e dell’amministrazione comunale, oltre al supporto dei vertici della polizia locale. “È importante sottolineare – fanno sapere dalla Questura - il clima di grande collaborazione che gli agenti hanno trovato nelle zone interessate dai controlli”. Sono stati tanti, infatti, i cittadini che, vedendo la presenza delle forze dell’ordine nel territorio della loro città, hanno espresso grande apprezzamento per la vicinanza e la professionalità.