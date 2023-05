“Borghi Sicuri”, controlli della polizia a Montefalco

Settantanove persone identificate, 47 veicoli controllati e 3 esercizi pubblici monitorati. È il bilancio del progetto “Borghi Sicuri” della polizia di Stato, che questa volta ha toccato Montefalco. A operare gli agenti del commissariato di Foligno, coadiuvati dagli equipaggi del Reparto prevenzione crimine “Umbria-Marche” e dal personale della polizia locale di Montefalco. Intensificati i controlli nel territorio, con le pattuglie impiegate che si sono concentrate nel centro storico, estendendo le verifiche anche in periferia per prevenire furti e reati predatori. Durante il servizio, coordinato dal dirigente del commissariato di Foligno, Adriano Felici, sono stati effettuati 5 posti di controllo lungo le strade principali di accesso e di uscita, anche al fine di assicurare una funzione di deterrenza rispetto al compimento di furti in abitazione e reati in genere e intercettare eventuali “trasfertisti”, venuti da fuori città per compiere atti illeciti. “È importante sottolineare – spiegano dalla Questura di Perugia - il clima di grande collaborazione e apprezzamento che gli agenti hanno riscontrato presso i cittadini interessati dai controlli”.