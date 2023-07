“Borghi sicuri”, controlli straordinari a Bevagna. Un uomo finisce in carcere

Doveva trovarsi agli arresti domiciliari, ma è stato scoperto dalla polizia all'interno di un bar della periferia folignate. E, nell'orario in cui è stato visto dagli agenti, l'uomo doveva invece trovarsi a casa. È per questo motivo che i poliziotti gli hanno chiesto immediatamente spiegazioni. Anziché mostrarsi collaborativa, la persona interrogata ha iniziato a inveire contro i poliziotti, dicendogli più volte che tanto non avrebbero potuto fargli niente. Contattato il giudice di sorveglianza di Spoleto, quest'ultimo ha disposto il suo passaggio dalla detenzione domiciliare al carcere, anche in virtù di altri elementi già raccolti in precedenti occasioni dagli agenti del commissariato. I controlli degli agenti del commissariato di Foligno, in collaborazione con il reparto Prevenzione crimine “Umbria-Marche”, rientrano all'interno del progetto “Borghi sicuri”. Le verifiche hanno interessato anche la zona della stazione ferroviaria e quelle abitate più isolate della periferia, insieme a 4 esercizi pubblici. Controlli allargati anche a Bevagna, con il supporto degli agenti della polizia locale, per prevenire e contrastare i reati predatori, i furti e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le pattuglie, impiegate durante il turno pomeridiano, si sono concentrate nel centro di Foligno per poi estendere i controlli nella periferia, in particolare nell’area di Bevagna. L’attività è stata preceduta da un’analisi delle criticità e delle caratteristiche dei territori interessati, nonché da una mirata ricognizione degli obiettivi da vigilare. “In questo senso – spiegano dalla Questura di Perugia - è stata determinante l’interlocuzione preliminare tra i rappresentanti della polizia di Stato e dell’amministrazione comunale”. Durante il monitoraggio delle vie di accesso alle città, sono stati effettuati 6 posti di controllo nell’ambito dei quali sono stati identificate 72 persone e verificati 43 veicoli. “È importante sottolineare- precisano sempre dalla Questura - il clima di grande apprezzamento che gli agenti hanno riscontrato nei cittadini che, vedendo la presenza delle forze dell’ordine nel territorio della loro città, hanno ringraziato i poliziotti per la professionalità e la vicinanza”.