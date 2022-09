“Borghi Sicuri”, a Foligno controlli della polizia tra centro e periferia

Nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, gli agenti del commissariato di Foligno, coadiuvati dagli equipaggi del Reparto prevenzione crimine “Umbria-Marche”, hanno effettuato dei controlli straordinari al fine di prevenire e contrastare i reati predatori, le truffe agli anziani, i furti e lo spaccio di stupefacenti. Le pattuglie, impiegate durante il turno pomeridiano, hanno battuto la zona della stazione e il centro di Foligno per poi estendere i controlli nella periferia e, in particolare, nelle aree delle località Fiamenga e Paciana. L’attività, in coerenza con la progettualità della Questura di Perugia, è stata preceduta da un briefing operativo nel corso del quale sono state analizzate le peculiari caratteristiche dei territori interessati e le principali criticità al fine di individuare gli obiettivi da monitorare. Durante il servizio, coordinato da un funzionario della Questura, sono state effettuate verifiche e controlli all’interno di bar e altri pubblici esercizi. Si è proceduto a identificare i relativi avventori e a procedere alle verifiche di natura amministrativa. Sono stati effettuati, inoltre, 5 posti di controllo lungo le strade principali di accesso e di uscita, anche al fine di assicurare una funzione di deterrenza rispetto al compimento di furti in abitazione e reati in genere. Durante il monitoraggio, sono state identificate 63 persone e controllati 46 veicoli. “Il servizio – fanno sapere dalla Questura - si è svolto in un clima di grande collaborazione da parte dei cittadini che si sono detti soddisfatti della presenza degli equipaggi della polizia di Stato, che con la loro attività, oltre a dimostrare una concreta vicinanza alla popolazione, hanno svolto un’importante opera dissuasiva e preventiva”.