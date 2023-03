“Borghi sicuri”, a Foligno identificate 88 persone e monitorati 56 veicoli

Ottantotto persone identificate e 56 veicoli monitorati. È l’esito dei controlli effettuati dagli agenti delle volanti del Commissariato di Foligno insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche nell’ambito del progetto “Borghi sicuri”, avviato dal questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, per innalzare la percezione di sicurezza e prevenire i fenomeni di microcriminalità diffusa. Controlli rafforzati, dunque, da parte della polizia, che ha passato al setaccio le zone considerate più sensibili. I servizi di pattugliamento del territorio hanno interessato, quindi, tanto il centro storico folignate, quanto le aree commerciali e industriali, fino a toccare i centri abitati più periferici e isolati, con l’obiettivo di assicurare la massima tranquillità ai cittadini e ai turisti in visita nella città. Per scongiurare i furti in abitazione e intercettare eventuali “visitatori” arrivati in città per compiere atti illeciti, gli operatori hanno effettuato anche cinque posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a controlli più approfonditi le persone con precedenti specifici. Il monitoraggio ha interessato, poi, anche gli esercizi pubblici. Tre, in particolare, quelli sottoposti a controllo, dove si è proceduto a identificare gli avventori - al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati - e ad effettuare verifiche di natura amministrativa sul rispetto delle norme previste dal Tulps, a cominciare dall’obbligo di esposizione nel locale del titolo autorizzativo posseduto, per poi passare alle tabelle dei prezzi dei prodotti somministrati e dei giochi vietati, e fino ad arrivare all’elenco delle bevande alcoliche.