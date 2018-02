Borgo Trevi, alla scuola primaria lavori per due milioni di euro

Annunciati i lavori per la scuola primaria di Borgo Trevi. L’amministrazione comunale ha, infatti, fatto sapere che il plesso della popolosa frazione è inserito nella lista di quelli ammessi a contributo, per interventi di adeguamento e miglioramento sismico, pubblicata dal Miur. La cifra, superiore ai due milioni di euro, arriva grazie alle risorse stanziate dal Governo e dal Parlamento nella Legge di bilancio 2017. Con questa somma il Comune provvederà ad ampliare la scuola primaria, con la costruzione di nuovi ambienti destinati ad aule e ad una palestra, utilizzando spazi già esistenti e sismicamente adeguati, per laboratori e aule speciali. Dal progetto filtra che saranno utilizzati impianti tecnologici altamente performanti e fonti rinnovabili, in modo da rendere il nuovo plesso scolastico quasi totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico. Saranno riqualificati gli spazi esterni, che saranno interpretati come estensioni degli ambienti didattici e dei luoghi di relazione scuola-collettività. Sarà creato, inoltre, un percorso pedonale sicuro e protetto, accessibile a tutti, che collegherà viale della Stazione a viale Gramsci.