Cade e si rompe la caviglia: escursionista soccorsa sul monte di Pale

E' servito l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per recuperare un'escursionista, protagonista nel pomeriggio di domenica 29 settembre di una spiacevole caduta. La donna si trovava a Foligno, sul monte di Pale, per un'escursione quando - come detto - è caduta e si è rotta una caviglia. Il fatto è avvenuto intorno alle 18,40 e sul posto si sono subito recati i vigili del fuoco per prestare soccorso alla malcapitata. Insieme ai pompieri da registrare anche l'intervento dei sanitari del 118 per recuperarla ed effettuare le medicazioni del caso.