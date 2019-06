Cadono dallo scooter sull'asfalto bollente: fratelli di Bevagna in ospedale

Non si sarebbero accorti del divieto di transito e sono finiti sull'asfalto bollente, appena posato. E' quanto avvenuto giovedì mattina a Bevagna. Sfortunati protagonisti due giovani, fratello e sorella rispettivamente di 17 e 12 anni. I due erano a bordo di uno scooter quando hanno attraversato un tratto di strada dove c'era dell'asfalto bollente appena sistemato da chi stava effettuando i lavori. Il guidatore non è riuscito a tenere in piedi lo scooter, con il mezzo che ha terminato la corsa sulla melma di catrame. L'asfalto scottante ha quindi ustionato i fratellini dopo la caduta in via De Gasperi. Diverse le ustioni riportate su varie parti del corpo. Sul posto le ambulanze del 118 che li hanno portati al “San Giovanni Battista”. Il giovane è stato medicato a Foligno, mentre per la sorellina si è reso necessario il trasferimento, attraverso l'elisoccorso, al Centro ustionati “Sant'Eugenio” di Roma.