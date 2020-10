Cannara, rifiuta l’alcol test e i controlli antidroga: nei guai 40enne

È stato fermato mentre, a bordo della propria auto, percorreva le strade di Cannara con una guida spericolata e alla richiesta dei carabinieri di sottoporsi all’alcol test ed ai controlli antidroga si è rifiutato categoricamente.

Per questo motivo i miliari della locale stazione hanno deferito all’autorità giudiziaria un 40enne, di origini straniere, beccato in evidente stato di alterazione psicofisica. L’uomo, tra l’altro già noto alle forze dell’ordine, dovrà ora rispondere delle violazioni commesse, mentre gli sono stati ritirati la patente ed il permesso internazionale di guida. Documenti che i carabinieri di Cannara hanno immediatamente inviato alla Prefettura di Perugia per l’eventuale inibizione alla guida nel territorio italiano.

Ma il 40enne non è stato l’unico a finire nei guai. Nell’ambito degli stessi controlli alla circolazione stradale, infatti, i militari cannaresi - alle dipendenze della compagnia di Assisi, hanno denunciato anche una ragazza. Si tratta di una 19enne del luogo, sorpresa alla guida di un mezzo a due ruote con sintomatologia compatibile con la pregressa assunzione di sostanze stupefacenti. Per la giovane è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica del Tribunale di Spoleto.