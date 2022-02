Carabinieri, cambio al vertice della compagnia folignate: arriva il maggiore Agresti

È il maggiore Giuseppe Agresti il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Foligno. Originario di Policoro, in provincia di Matera, dove è nato nel 1986, è subentrato lunedì 21 febbraio al tenente colonnello Alessandro Pericoli Ridolfini, trasferito a Roma. Di tutto rispetto il curriculum del 36enne nuovo comandante, arruolatosi nell’Arma dei carabinieri nell’ottobre del 2005. Dopo la laurea triennale in Scienze Giuridiche all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha conseguito quella specialistica in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata.

Sempre in riferimento al percorso di formazione, il maggiore Agresti ha frequentato dal 2002 al 2005 il 215° corso presso la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, dal 2005 al 2007 il 187° corso di formazione per Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri presso l’Accademia Militare di Modena e poi ancora, dal 2007 al 2010, il 187° corso di Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Oltre ad importanti incarichi anche in ambito internazionale, il nuovo vertice della compagnia folignate ha ricoperto il ruolo di comandante di plotone presso il 10° Battaglione Carabinieri “Campania” di Napoli dal 2010 al 2012. Dal 2012 al 2013 è stato invece comandante di nucleo operativo e radiomobile presso la Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme e dal 2013 al 2015 comandante di compagnia presso il 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna” di Bologna. E ancora, dal 2015 al 2018 è stato comandante di compagnia Intervento operativo presso il 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli” ed infine, dal 2018 al 2022, comandante della Compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto.

E per Agresti si tratta di un ritorno a Foligno. Città che, come da lui stesso dichiarato, aveva conosciuto nel 2002 quando partecipò, in qualità di studente, al concorso di ammissione alla Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli svolgendo le diverse prove proprio al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito. “Ritornare dopo venti anni in questa bellissima cittadina, dove iniziò il mio percorso militare, con l’incarico di comandante della compagnia carabinieri – ha detto lo stesso Agresti in occasione del suo insediamento - è per me molto emozionante e particolarmente suggestivo”. Il maggiore ha quindi spiegato come l’obiettivo sarà quello di garantire la sicurezza e la vicinanza alla popolazione “in un territorio caratterizzato da un alto livello di qualità della vita, che renderà necessario il massimo impegno nel servizio istituzionale”. Il nuovo comandante ha infine annunciato che continuerà nel solco del predecessore Pericoli Ridolfini, al quale, tra l’altro, ha indirizzato “un affettuoso saluto” insieme all’augurio dei “migliori successi professionali”.