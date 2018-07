“Carducci”, giovedì parte il cantiere

Partirà giovedì prossimo, due di agosto, il cantiere della scuola media “Carducci” di Foligno. La comunicazione è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri da parte del Comune. Il cantiere della ricostruzione post-sisma si aprirà alle 9.30 del mattino e, si spera, metterà fine alle lungaggini che si sono protratte per troppo tempo. La “Carducci” di Foligno è la seconda scuola in Umbria a far partire i lavori di un edificio scolastico colpito dal sisma del 2016. Ad inizio di questa settimana è toccato alla scuola elementare di Bastardo, a Giano dell'Umbria. In quell'occasione, alla posa della prima nonché simbolica trave d'acciaio, era presente anche il commissario straordinario alla ricostruzione, Paola De Micheli. Dopo Bastardo toccherà quindi a Foligno. Un rifacimento che ha portato con sé gravi ritardi e soprattutto numerose polemiche. Poi, lo scorso 5 luglio, il vertice che ha sbloccato tutto. In quell'occasione Nando Mismetti aveva dato l'ultimo annuncio: “Entro quindici-venti giorni dovrebbero partire i lavori per la 'Carducci'” aveva detto il sindaco di Foligno. A quelle dichiarazioni aveva fatto comunque seguito la manifestazione per le vie del centro di genitori, alunni e personale della scuola, per rivendicare il diritto a riavere il “loro” edificio. E' in quell'occasione che il dirigente scolastico, Morena Castellani, aveva rimarcato la volontà di tutti nel voler “tenere alta l'attenzione” sull'avvio dei lavori. Ora che tutto sembra filare per il verso giusto, non resta che attendere qualche giorno per vedere l'apertura del cantiere. I LAVORI - Ad inizio luglio era stato presentato il progetto migliorativo rispetto al precedente, e la "Carducci" dovrebbe essere realizzata nell'arco di 150 giorni lavorativi. Il Comune provvedera' con fondi propri, un milione di euro, all'adeguamento della parte rimasta in piedi.