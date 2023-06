Colpisce un piccione con la carabina: 79enne nei guai per maltrattamento di animali

È di maltrattamento di animali il reato ipotizzato in capo ad un 79enne di Foligno, che avrebbe colpito con una carabina un piccione, ferendolo gravemente fino a causarne la morte. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri della stazione folignate, al termine delle indagini che avevano preso il via dopo l’esposto presentato dal coordinamento regionale Umbria della Lipu. Il fatto risale agli inizi dello scorso mese di maggio, quando in una via del centro storico cittadino era stato rinvenuto in terra un piccione agonizzante, colpito con un pallino in piombo e morto a causa delle ferite riportate. Da lì hanno preso il via gli accertamenti dei militari, grazie ai quali è stato possibile risalire al 79enne. Ai carabinieri, l’uomo ha raccontato di aver agito nel tentativo di allontanare i volatili dalla grondaia della propria abitazione, lì dove avevano fatto il nido, ostruendo il corso dell’acqua piovana. Nonostante i ripetuti tentativi di pulirla, il 79enne avrebbe quindi deciso di esplodere con la propria carabina ad aria compressa alcuni colpi in direzione nel nido, con l’obiettivo di farli allontanare, senza rendersi però conto di averne centrato uno. Come detto, però, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto e le armi, legalmente detenute, gli sono state ritirate in via cautelare.