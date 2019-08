Colpo di Ferragosto, ladri abbattono muro e cassaforte: rubati ricordi e preziosi

Le inferriate a protezione di casa ed una grande cassaforte non hanno potuto nulla contro una banda di ladri in azione a Trevi nei giorni a cavallo di Ferragosto. Vittima di un vero e proprio raid è stato un imprenditore del settore alimentare della città dell'olio, che al rientro dalle ferie si è trovato di fronte ad una totale devastazione avvenuta all'interno della sua abitazione. I ladri sono riusciti ad entrare dopo aver divelto le inferriate, per poi buttare giù il fondello che ospitava la cassaforte e rompere quest'ultima, prima di ripulirla. Il tutto grazie a degli attrezzi che la banda è riuscita a reperire in un capannone nelle vicinanze dell'abitazione dell'imprenditore trevano. Attraverso l'utilizzo di un frullino i malviventi sono riusciti a “bucare” la cassaforte, portando via soldi, preziosi e ricordi di famiglia. Il bottino è quantificabile in diverse migliaia di euro, così come i danni arrecati all'interno e all'esterno dell'abitazione. Un'esperienza che l'imprenditore definisce terribile, soprattutto per la devastazione che il raid ha portato con sé. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, ai quali ora spetterà il compito di ricostruire quanto avvenuto ed acciuffare la banda. Sicuramente, chi ha agito era a conoscenza delle abitudini della famiglia dell'imprenditore. Al suo rientro a casa, ciò che gli si è presentato di fronte lo ha lasciato senza parole. Oltre ai danni materiali, i ladri hanno messo tutto l'edificio a soqquadro, lasciando senza scrupoli i segni di un colpo purtroppo ben architettato.