Coltivava marijuana, la condanna: otto mesi di carcere per un 55enne

Aveva messo su una vera e propria serra destinata alla coltivazione della marijuana ed ora, a distanza di qualche anno, per il 55enne è arrivata la condanna definitiva. L’uomo - un folignate già noto alla polizia, oltre che per reati in materia di stupefacenti, anche per rapina, estorsione e per reati contro la persona - dovrà, infatti, scontare una pena a otto mesi di reclusione per detenzione di droga ai fini di spaccio. Così, nel pomeriggio dello scorso venerdì è stato arrestato. A far scattare le manette ai polsi del 55enne sono stati gli agenti del Commissariato di Foligno, agli ordini del vice questore aggiunto Adriano Felici, che si erano messi sulle sue tracce una volta emessa la condanna definitiva. Dopo averlo cercato nella sua abitazione e in altri luoghi che il 55enne era solito frequentare, i poliziotti di via Garibaldi lo hanno individuato in centro storico. Una volta identificato, hanno quindi dato esecuzione al provvedimento, arrestandolo e trasferendolo nel carcere di Spoleto dove, come detto, dovrà ora scontare una pena di otto mesi per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.