Continua a tremare la terra tra Umbria e Marche: in serata altro sisma di 3.9 gradi

E' nuovamente intorno al quarto grado della scala Richter il terremoto segnalato alle 20.41 con epicentro Muccia. Con più precisione, i sismografi dell'Ingv hanno registrato un sisma di 3.9 gradi, come quello segnalato alle 4.19 di mercoledì mattina poi classificato di quarto grado. La scossa è avvenuta a dieci chilometri di profondità, in quell'area a confine tra Umbria e Marche che il 4 aprile è tornata a muoversi con una certa frequenza. Sono cinque infatti i terremoti tra i 2 e i 2.5 gradi registrati tra Muccia e Pieve Torina nel corso di tutta la giornata di mercoledì. Anche il sisma delle 20.41 è stato avvertito distintamente dalla popolazione, così come era avvenuto per quello delle quattro del mattino (leggi qui).