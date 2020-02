Controlli dei carabinieri sulle strade del folignate: il bilancio del weekend

Sono 42 i mezzi controllati nel corso dell’ultimo fine settimana da parte degli uomini del comandante Alessandro Pericoli Ridolfini, dalla scorsa estate alla guida della caserma dei carabinieri di Foligno. Sessantaquattro, nel complesso, le persone identificate e diverse le contravvenzioni elevate per il mancato rispetto delle norme del codice della strada per un totale di 5.200 euro. Tra i provvedimenti adottati dai militari anche il fermo amministrativo di un’auto.

I controlli sono avvenuti, come detto, nel corso del fine settimana passato. Presidiato l’intero territorio con numerosi servizi esterni al fine di reprimere reati in genere, con particolare attenzione all’abuso delle sostanze alcoliche ma anche allo spaccio di stupefacenti. Come il particolare servizio svolto dai carabinieri della Compagnia di Foligno nel tardo pomeriggio di venerdì 21, con l’ausilio dei colleghi delle stazioni di Scanzano, Trevi e Sellano, del Nucleo cinofili di Firenze e delle aliquote di primo intervento (API) del Comando provinciale di Perugia.