Controlli della polizia in aumento a Foligno per la Quintana

Controlli della polizia in aumento a Foligno in concomitanza con il periodo quintanaro. Gli agenti del Commissariato di via Garibaldi, agli ordini del vice questore aggiunto Adriano Felici, insieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche hanno passato al setaccio l’intero centro storico cittadino. Il pattugliamento ha interessato - tra l'altro - via Mazzini, via Gramsci, le Conce, corso Cavour, piazza San Domenico, piazza della Repubblica e largo Carducci, per contrastare i fenomeni di molestia e disturbo ai turisti, di ubriachezza molesta e il compimento di atti illeciti. Verifiche sono state effettuate anche nelle taverne rionali e negli esercizi pubblici che si trovano nel cuore della città al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati, verificare il possesso delle licenze amministrative previste dal Tulps e monitorare l’eventuale somministrazione di alcol a minori. Effettuati, poi, dei posti di controllo lungo le principali vie d’accesso della città per verificare il rispetto delle norme sulla circolazione stradale e sottoporre a controlli più approfonditi le persone sospette o pregiudicate. In particolare, nel corso dell’attività effettuata sono state identificate 93 persone e sono stati monitorati 53 veicoli. I controlli straordinari messi in campo nel Folignate rientrano nel progetto “Borghi Sicuri”, promosso dalla Questura di Perugia in tutta la provincia per innalzare il livello di sicurezza, sia quella reale che quella percepita.