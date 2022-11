Controlli in stazione e sui treni: il bilancio della polfer di Foligno

Seicentodiciassette persone controllate, 35 pattuglie impiegate in stazione e 12 a bordo treno con 25 convogli scortati. È il bilancio dell'operazione “24Blue” messa in atto dagli agenti della polizia ferroviaria di Foligno insieme ai colleghi di Perugia. Controlli che hanno portato anche a 4 servizi automontati lungo la linea e nelle stazioni prive del presidio fisso di polizia ferroviaria. Nel corso dell’attività di monitoraggio all’interno della stazione di Spoleto, gli agenti della polfer di Foligno hanno fermato un uomo, noto per i suoi precedenti che, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello, in merito al quale non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile. Per questo motivo, è stato deferito all’autorità giudiziaria per porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere. Nei suoi confronti, inoltre, è stato emesso anche un ordine di allontanamento dallo scalo ferroviario per la durata di 48 ore. I controlli, predisposti dal Compartimento polfer Marche-Umbria-Abruzzo, hanno interessato i due principali scali ferroviari della provincia di Perugia e sono stati svolti nell'ultima settimana nell'ambito del progetto di collaborazione internazionale con l’Associazione di Polizie Ferroviarie e dei trasporti Europei Railpol”.