Coronavirus, 12 contagi su 592 tamponi ed un paziente in più in terapia intensiva

Dodici contagi su 592 tamponi nella dashboard della Regione Umbria aggiornata alle 9.49 di lunedì 14 settembre. Numeri alla mano, i nuovi positivi sono calati della metà rispetto al bollettino precedente. Dai 24 di domenica si è infatti passati ai 12 di lunedì. Di questi, cinque sono stati individuati a Terni e due a Perugia. Mentre un solo caso in più si è avuto nei Comuni di Amelia, Guardea, Narni, Orvieto e Todi. Il numero di attualmente positivi raggiunge così quota 448, mentre il dato sui casi complessivi è di 2.078. Sette i guariti in più per un totale di 1.549. Nel dettaglio, due guarigioni sono state registrate a Terni, altrettante tra cittadini residenti fuori regione. Un guarito in più, invece, per Città di Castello, Stroncone ed Umbertide. Stabili i decessi a 81, mentre sale di un’unità il numero dei pazienti ricoverati per Coronavirus. Ventiquattro nel complesso, di cui 10 al Santa Maria della Misericordia e 14 al Santa Maria. Un paziente in più anche in terapia intensiva. Complessivamente se ne contano cinque: 2 a Perugia, 3 a Terni. Le persone attualmente in isolamento sono 1.671, mentre i tamponi processati da inizio pandemia sono 177.109.