Coronavirus, 12 positivi su 2mila tamponi: un caso anche a Foligno

Dodici positivi su 2.088 tamponi processati tra le giornate di venerdì 28 e sabato 29 agosto per l’Umbria. La dashboard riporta, infatti, dodici nuovi contagi in 24 ore. Dieci i Comuni interessati, compreso Foligno, dove si registra un altro caso. Per la città della Quintana si tratta dell’undicesimo positivo dalla ripresa dei contagi. Le altre città umbre interessate dalla diffusione del virus nelle ultime 24 ore sono Terni e Magione con due persone positive, mentre un nuovo caso si registra a Perugia, Acquasparta, Avigliano Umbro, Narni, Orvieto, San Gemini e Todi.

Su tutto il territorio regionale si registrano, quindi, complessivamente 1.753 casi da inizio emergenza, 243 attualmente. Tre i guariti nell’ultima giornata: due a Perugia ed uno a San Venanzo. In totale se ne contano 1.430. Invariati i decessi e anche i ricoveri. Sempre dodici i pazienti: due a Perugia dove si registra anche una persona in terapia intensiva e dieci a Terni. Centosettanta in più le persone in isolamento per un totale di 1.913. Mentre a fronte dei 2.088 tamponi processati tra venerdì e sabato la quota complessiva di prelievi è di 152.004.

Intanto continuano ad essere negativi i tamponi effettuati sul personale scolastico che, dopo avere eseguito il test sierologico aderendo alla campagna promossa dalla Regione, era risultato essere entrato in contatto con il Covid-19. Dal 24 al 28 agosto sono stati effettuati complessivamente 5.956 test sierologici. Di questi, in soli 85 è stato accertato il contatto con il virus e si è passati alla verifica attraverso tamponi molecolari. I risultati - come detto - sono al momento tutti negativi. La campagna di screening sierologico per il personale scolastico, docente e non docente, delle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado proseguirà fino al 12 settembre nei Distretti sanitari, secondo il calendario stabilito.