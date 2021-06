Coronavirus, 14 contagi in tutta Umbria e nessuna nuova vittima

Quattordici nuovi contagi in Umbria. È quanto emerge dalla dashboard della Regione aggiornata alla tarda mattinata di sabato 26 giugno, che riporta anche la presenza di 15 guariti. Gli attualmente positivi scendono così a 805, uno in meno del giorno precedente. Stabile, invece, il tasso di positività, sempre allo 0,9 per cento. Otto i comuni umbri interessati dai 15 casi Covid: cinque quelli riscontrati a Perugia, tre a Norcia ed uno soltanto in più ad Arrone, Corciano, Foligno, Monteleone di Spoleto, Spoleto ed Umbertide. Nella città della Quintana anche tre guariti, che portano il numero di contagi attuali a quota 50, con 46 folignati in isolamento e quattro ricoverati.

Invariato il dato relativo ai decessi, che restano 1.419. Mentre per quanto riguarda i ricoveri, si conta un paziente Covid in meno. I ricoveri ordinari risultano, dunque, 20. Di questi, 14 all’ospedale di Perugia, quattro in quello di Terni e due a Pantalla. Nessuna variazione, invece, in terapia intensiva, dove si trovano sempre tre persone positive al virus. Di contagi dall’inizio della pandemia se ne contano complessivamente 56.831, mentre le guarigioni ammontano in totale a 54.607.

In risalita il numero dei cittadini sottoposti ad isolamento: 25 in più in 24 ore. In tutto 588. Per quanto riguarda gli antigenici, tra venerdì e sabato ne sono stati effettuati 3.911 (nel complesso 480.784), mentre i tamponi molecolari processati sono stati 1.451 (in totale 966.290). A chiudere, la campagna vaccinale con altre 10.184 dosi somministrate nella giornata di venerdì. In totale 709.643 vaccini inoculati sui 791.684 consegnati all’Umbria. Di fatto, l’89,6%.